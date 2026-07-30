Genova Beach Soccer, si è conclusa una stagione positiva

Genova. La Genova Beach Soccer chiude la stagione con la salvezza conquistata nella Serie A maschile e il rammarico per aver visto sfumare a pochi secondi dal triplice fischio le fasi finali in entrambe le categorie. La formazione maschile conclude la Poule Scudetto all’ottavo posto, piazzamento che garantisce la permanenza nella massima serie. Un risultato storico per la squadra guidata da Llorenç Gómez, alla sua prima partecipazione nella Poule Scudetto e rimasta in corsa fino all’ultimo istante anche per l’accesso alle Final Eight.

Nella tappa conclusiva di Anzio, i biancorossi hanno superato il fanalino di coda Naxos per 6-5, al termine di una partita combattuta e a tratti nervosa. Tutto si è quindi deciso nella sfida contro la Sambenedettese: una gara intensa ed equilibrata, rimasta in parità fino a due secondi dalla sirena, quando il brasiliano Jordan ha realizzato la rete del definitivo 2-1 avversario, spegnendo le speranze genovesi. L’amarezza del finale non cancella però il valore di un campionato nel quale la squadra ha dimostrato di poter competere alla pari con alcune delle società più blasonate del panorama nazionale.

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