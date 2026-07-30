Giovani comunisti: “Eletti Matteo D’Imporzano e Rebecca Donati portavoce provinciali”

Nella giornata di sabato 25 luglio si è celebrato il Congresso provinciale dei Giovani comunisti della Spezia, fondamentale momento di confronto politico per tracciare la linea strategica dell’organizzazione sul territorio per i prossimi anni.

L’assemblea ha riconfermato Matteo D’Imporzano e eletto Rebecca Donati nel ruolo di portavoce provinciali, affiancati da Pierpaolo Ritrovati, nominato tesoriere. Una direzione rinnovata con l’obiettivo prioritario di radicare la giovanile comunista nelle scuole, negli atenei del polo universitario spezzino, nei luoghi di lavoro e nei quartieri dell’intera provincia.

Al centro della nuova stagione politica figurano le grandi questioni del territorio e del Paese: il diritto all’istruzione, la lotta al lavoro precario e sottopagato, la difesa della sanità e dei servizi pubblici locali, il contrasto alle disuguaglianze sociali e l’impegno per la pace e la giustizia sociale. La nuova dirigenza lavorerà per costruire un’organizzazione capillare, nella convinzione che le giovani generazioni spezzine debbano tornare a essere protagoniste del dibattito pubblico e della costruzione di un modello alternativo.

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