I commercianti di Fossitermi e della Scorza chiedono più telecamere, illuminazione, igiene e decoro

Le criticità dei quartieri Scorza e Fossitermi, la richiesta di rafforzare la videosorveglianza e più illuminazione al centro di una recente riunione che si è tenuta nella sede di Confartigianato con gli assessori alla Sicurezza Giulio Guerri e al Commercio Alberto Giarelli. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati diversi temi: a partire dal rispetto dell’ordinanza antialcol, la richiesta di un maggiore presidio del territorio e l’impegno dei commercianti della zona a mantenere viva tutta l’area.

Il tema della sicurezza resta centrale in tutta l’area e si è fatto strada anche l’appello a una maggiore attenzione al decoro e all’igiene. Per l’associazione di categoria, rappresentata nella sede della riunione da Silvia Orlandini e Ginevra Masciullo accompagnate da due rappresentanti delle attività dei quartieri Luca Mineo e Margherita Cidale “la necessità è quella di rivolgere maggiore attenzione alla cura delle strade, sia da un punto di vista igienico strutturale che per la sicurezza dei cittadini. In particolare, sull’illuminazione, il Comune si è reso disponibile a compiere ulteriori verifiche su segnalazione delle categorie”.















Rispetto alle richieste di un maggiore presidio del territorio una nota di Confartigianato precisa: “L’amministrazione ha risposto positivamente includendo la zona tra quelle a monitoraggio rafforzato nell’ambito dell’ordinanza sul consumo di alcol e contenitori in vetro, recentemente estesa fino a via Monteverdi, con controlli periodici del nucleo del decoro e degli ispettori ambientali. Gli assessori hanno annunciato che verranno predisposte verifiche amministrative e sanitarie per monitorare sulla base delle segnalazioni le irregolarità della zona, così come si valuteranno provvedimenti mirati a contenere i rumori molesti notturni, con l’invito a cittadini e commercianti a segnalare tempestivamente situazioni critiche”.

Per gli imprenditori una delle priorità riguarda la videosorveglianza “durante l’incontro è stata accolta con favore la richiesta di installare una nuova telecamera di videosorveglianza nella zona del ponte della Scorza, dispositivo che andrà ad integrarsi con le 4 telecamere già operative nell’area (tra via Monteverdi, via Fiume e piazzale Boito). Il presidio, come sottolineato dalle imprese, deve essere anche fisico, con un forte contrasto della microcriminalità e dello spaccio. A tal proposito gli assessori invitano residenti e frequentatori della zona a segnalare situazioni di illegalità”.

“Alla Scorza e Fossitermi gli imprenditori e le imprenditrici lavorano per mantenere vivi i quartieri e per garantire servizi ai residenti –spiega Silvia Orlandini, area sindacale – abbiamo ritenuto opportuno organizzare un incontro per facilitare il dialogo con le istituzioni e valutare insieme come agire. Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti e auspichiamo che questo incontro con l’Amministrazione dia il via ad una collaborazione duratura che metta al centro le imprese e il loro valore sociale.”

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