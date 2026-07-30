Isola Gallinara, la Guardia Costiera rimuove 35 metri di “rete fantasma” intrappolata tra i dissuasori della nave romana

Albenga. Il 28 e 29 Luglio i militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Loano-Albenga, coordinati dalla Capitaneria di porto di Savona, insieme agli uomini del 5^ Nucleo Subacquei della Guardia Costiera di Genova sono stati impegnati su più fronti eseguendo con successo due delicati interventi.

Nella mattinata di martedì 28 luglio, il 5^ nucleo Sub della Guardia Costiera unitamente alla Motovedetta CP 545 e al Battello B38 della Guardia Costiera di Loano-Albenga, hanno recuperato e smaltito cinquanta metri di rete fantasma intrappolata, ad una profondità di 35 metri, nei dissuasori a protezione del relitto della nave romana “Albenga A” nei pressi dell’isola Gallinara.

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