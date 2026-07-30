La spezzina BB Competition scalda i motori: Sulpizio sulle strade delle Langhe per una sfida da podio

Dalle curve delle Langhe a una nuova sfida tricolore: BB Competition è pronta a tornare protagonista nel Campionato Italiano Assoluto Rally. Il team spezzino sarà al via del Rally Regione Piemonte, quinto appuntamento stagionale della massima serie italiana, con Liberato Sulpizio chiamato a confermare i progressi mostrati nelle ultime gare.

Il pilota laziale, affiancato da Manuel Fenoli, sarà ancora al volante della Skoda Fabia RS Rally2 preparata da MM Motorsport, con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita nel Campionato Italiano Rally Promozione e confrontarsi con i migliori interpreti della specialità. Sulpizio arriva all’appuntamento piemontese con il morale alto dopo la prestazione al Rally di Roma Capitale, chiuso con un settimo posto assoluto tra i protagonisti del Campionato Italiano Assoluto Rally e un quarto piazzamento nel Promozione. Un risultato che ha dato ulteriore fiducia alla squadra in vista delle impegnative prove sulle strade collinari delle Langhe.

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