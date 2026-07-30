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La Vecchia Albenga Aps consegna 4.500 euro alla Croce Bianca: il ricavato della cena in bianco a sostegno della pubblica assistenza

La Vecchia Albenga Aps consegna 4.500 euro alla Croce Bianca: il ricavato della cena in bianco a sostegno della pubblica assistenza

Generico luglio 2026

Albenga. Si è svolta oggi, giovedì 30 luglio, alla presenza del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, la consegna del ricavato della Cena in Bianco organizzata dall’associazione Vecchia Albenga APS.

L’iniziativa ha permesso di raccogliere 4.500 euro, interamente devoluti alla P.A. Croce Bianca di Albenga. L’assegno è stato consegnato al presidente della pubblica assistenza, Dino Ardoino, nel corso di un momento di incontro che ha voluto sottolineare il valore della solidarietà e dell’impegno condiviso per la comunità.

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