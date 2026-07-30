L’ex procuratore antimafia Pietro Grasso rende omaggio a Dario Capolicchio

La 34esima edizione della rassegna letteraria Libri per Strada si è aperta con la visita di un personaggio determinante nella storia della lotta alla mafia a livello nazionale: Pietro Grasso, ex Procuratore Nazionale Antimafia e ex Presidente del Senato della Repubblica, è giunto nel tardo pomeriggio a Sarzana. Subito, la visita al Quarto Piano, un appartamento confiscato alla criminalità organizzata e adibito a luogo di aggregazione comunitaria e iniziative sociali. Dopo la visita, Pietro Grasso è stato accolto dalla sindaca Cristina Ponzanelli, con cui ha ricordato la strage di via dei Georgofili del 27 maggio 1993 e la morte del giovane sarzanese Dario Capolicchio, deponendo dei fiori nell’omonima piazza.

Cristina Ponzanelli: “Pietro Grasso ha dedicato la sua vita alla lotta alla mafia e alla criminalità organizzata e attraverso una fondazione continua a condurre una battaglia che non finisce mai. La nostra è una piccola ma orgogliosissima comunità che ha vissuto il dramma e l’orrore della mafia con la vicenda di Dario Capolicchio e ha giovani che da tantissimo tempo si spendono per la legalità. Abbiamo beni e terreni confiscati che sono già stati riutilizzati o lo saranno a breve. Anche il nostro territorio ha vissuto fenomeni di questo tipo e conserva la memoria”.

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