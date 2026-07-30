Lo Spezia affida la porta a Micai, che entro il week-end svolgerà le visite

Lo Spezia di Guido Angelozzi completa anche il reparto portieri e chiude con lo svincolato Alessandro Micai. L’ex portiere della Reggiana, a cui è scaduto il contratto lo scorso 30 giugno, si era rivelato essere la pista più concreta già da almeno un paio di settimane, quando il responsabile dell’area tecnica spezzina aveva cominciato a sondare vari profili, tra cui tanti anche a proposti dagli stessi agenti. Micai, in trattativa con la Reggiana fino a poche settimane fa per una permanenza, non ha mai trovato un accordo con gli emiliani, tornando prepotentemente sul mercato, scalando le gerarchie anche in casa Spezia.

Trentatré anni compiuti da pochi giorni, Micai vanta una lunghissima e solidissima carriera, che lo ha portato anche a calcare i palcoscenici internazionali con la maglia del Cluj nella passata annata, prima del ritorno in Italia proprio a Reggio Emilia. Oltre duecento presenze in B, Micai conosce molto bene anche il campionato di C con cui ha giocato tra le altre con Como e Sudtirol. Sarà in città nei prossimi giorni, con le visite che si dovrebbero svolgere entro il week-end. Poi la firma su un contratto annuale con opzione e la chance di giocarsi la maglia da numero uno con Fallou Sarr.

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