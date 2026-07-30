Loano, via libera agli equilibri di bilancio: oltre 4 milioni di euro destinati a nuovi investimenti

Loano. “Il Comune di Loano conferma la solidità dei propri conti e prosegue nel programma di investimenti previsto dall’amministrazione”. È quanto sottolineato dall’assessore alle finanze Enrica Rocca durante la seduta del consiglio comunale di mercoledì 29 luglio, quando sono stati portati in discussione (e approvati a maggioranza) l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l’assestamento generale e la verifica dello stato di attuazione dei programmi.

Secondo l’assessore Rocca “gli obiettivi fissati nel DUP risultano complessivamente in linea con il cronoprogramma. Proseguono infatti gli interventi sul patrimonio comunale, i lavori pubblici, le iniziative culturali e turistiche, i servizi sociali, la manutenzione urbana, i progetti di innovazione digitale e le attività di valorizzazione del territorio. Non emergono criticità tali da richiedere una revisione degli obiettivi strategici dell’amministrazione”.

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