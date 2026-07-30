Maxi operazione antidroga tra Riviera ed entroterra: arrestato un 18enne, sequestrati circa 800 grammi di cocaina e 6.000 euro

Loano. Un’articolata attività investigativa, sviluppata nel corso delle ultime settimane, ha consentito ai Nuclei Operativi Sicurezza Urbana (Nsu) delle Polizie Locali di Loano e Finale Ligure, in stretta collaborazione con il Nosu della Polizia Locale di Albenga e con il supporto della Polizia Locale di Villanova d’Albenga, di smantellare un importante canale di approvvigionamento di cocaina attivo tra la Riviera e l’entroterra savonese.

L’indagine ha preso avvio quando gli investigatori hanno raccolto numerosi elementi nei confronti di K.N., un 18enne ritenuto uno dei principali fornitori di cocaina operanti sul territorio, con particolare riferimento ai comuni di Loano, Finale Ligure, Albenga e Villanova d’Albenga. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane non si limitava a cessioni destinate ai consumatori finali, ma riforniva anche altri soggetti dediti allo spaccio, effettuando consegne variabili dai 5 ai 100 grammi per volta.

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