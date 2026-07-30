Meteo, l’anticiclone non molla: sulla Liguria sole e temperature in continuo aumento

Genova. Luglio termina così com’è iniziato: sul Mar Mediterraneo è nuovamente protagonista assoluto l’anticiclone di matrice subtropicale, che determina cieli sereni in modo diffuso e temperature nuovamente oltre la media del periodo. Ecco in dettaglio le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 30 luglio

Avvisi

Disagio fisiologico per caldo.

Cielo e fenomeni

Già dal mattino cieli sereni su tutta la regione. Nel pomeriggio poche variazioni di rilievo, salvo qualche sporadico cumulo in formazione su Alpi Liguri e cime avetane. Non si esclude la possibilità di qualche breve rovescio su queste ultime al confine con l’Emilia-Romagna.

Venti

A regime di brezza, dai quadranti settentrionali in mattinata, dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne.

Mari

Generalmente poco mosso.

Temperature

Minime stazionarie o in lieve aumento, con notti tropicali diffuse. Massime stazionarie. Sulla costa minime tra 23 e 28 gradi, massime tra 28 e 32 gradi. Nell’interno minime tra 13 e 23 gradi, massime tra 28 e 36 gradi (picchi nell’entroterra imperiese e spezzino)

Venerdì 31 luglio

Avvisi

Disagio fisiologico per caldo.

Cielo e fenomeni

Mattinata soleggiata, dalle ore centrali cumuli in formazione nell’interno, con rovesci anche a carattere temporalesco su Alpi Liguri e Bormida occidentale; nel corso del pomeriggio velature da incudine dei temporali nell’Imperiese potranno interessare il Savonese e parte del Genovesato.

Venti

A regime di brezza, di direzione variabile: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in tarda serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne.

Mari

Generalmente poco mosso.

Temperature

Stazionarie su valori oltre la media del periodo.

Sabato 1° agosto

Disagio fisiologico per caldo con picchi localmente superiori ai +37/+38°C sui versanti padani e nell’entroterra spezzino. Nubi sparse in mattinata sui settori centro-orientali della regione. Aumento della nuvolosità nei settori interni dalle ore centrali, con sporadiche precipitazioni sulle Alpi Liguri. Vento a regime di brezza, con direzione variabile. Mare poco mosso. Temperature stabili su valori elevati, sia nelle minime che nelle massime.