Meteo, sulla Liguria cieli sereni e temperature oltre la media: termometro fino a 36°

Liguria. Luglio termina così com’è iniziato: sul Mar Mediterraneo è nuovamente protagonista assoluto l’anticiclone di matrice subtropicale, che determina cieli sereni in modo diffuso e temperature nuovamente oltre la media del periodo.
Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 30 luglio avremo già dal mattino cieli sereni su tutta la regione. Nel pomeriggio poche variazioni di rilievo, salvo qualche sporadico cumulo in formazione su Alpi Liguri e cime Avetane. Non si esclude la possibilità di qualche breve rovescio su queste ultime al confine con l’Emilia-Romagna.