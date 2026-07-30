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Nuovi spazi inclusivi all’istituto “Galileo Galilei” di Albenga: l’ex biblioteca pronta ad accogliere studenti con disabilità

Nuovi spazi inclusivi all’istituto “Galileo Galilei” di Albenga: l’ex biblioteca pronta ad accogliere studenti con disabilità

Generico luglio 2026

Albenga. Nell’ottica di garantire “la massima inclusione, il benessere e, soprattutto, la sicurezza degli alunni con disabilità”, la Provincia di Savona ha promosso un intervento di adeguamento degli spazi presso l’istituto tecnico industriale “Galileo Galilei” di Albenga.

L’operazione, resa necessaria dall’incremento delle iscrizioni, ha riguardato la riqualificazione della ex biblioteca, consentendo la realizzazione di una nuova aula didattica all’interno del plesso scolastico situato in Regione Rapalline.

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