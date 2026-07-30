Nuovo stadio Ferraris, via libera in conferenza di servizi al progetto di Genoa e Sampdoria

Genova. Via libera in conferenza di servizi al progetto di riqualificazione dello stadio Ferraris presentato dalla società Genova Stadium, costituita al 50% da Genoa e Sampdoria. La conclusione positiva della procedura, pur con una serie di prescrizioni, è il punto di partenza per aprire la fase di evidenza pubblica in cui altri soggetti potranno proporre condizioni migliorative secondo una procedura analoga al project financing.

Nel frattempo il Consiglio comunale dovrà dovrà votare l’interesse pubblico della proposta e soprattutto dovrà essere sottoscritta un’apposita convenzione tra Palazzo Tursi e i gestori dell’impianto. E sono ancora diversi i punti su cui le parti non hanno raggiunto un accordo definitivo.

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