Oltre 1.200 anziane vittime di estorsioni e truffe con le vendite “porta a porta”, organizzazione criminale smantellata dalla Guardia di Finanza

Liguria. Ci sono anche molte savonesi e genovesi tra le vittime dell’associazione a delinquere (radicata nel padovano ma attiva in numerose località del territorio nazionale) smantellata dalle Fiamme Gialle del comando provinciale di Padova e finalizzata a commettere, nel settore delle vendite “porta a porta”, una serie indefinita di estorsioni e truffe a donne anziane. L’indagine ha consentito alla Procura della Repubblica di chiedere il rinvio a giudizio dei sei soggetti ritenuti responsabili.

Il provvedimento fa seguito alle misure cautelari disposte dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Padova che aveva ordinato, nei confronti dei capi e dei promotori dell’organizzazione delinquenziale, cinque misure cautelari personali (di cui una in carcere e due degli arresti domiciliari) e il sequestro preventivo del profitto del reato per 2,5 milioni di euro.

» leggi tutto su www.ivg.it