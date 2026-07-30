Palio del Golfo, cambia la viabilità: dal 31 luglio al 3 agosto stop e modifiche in città

La città si prepara al fine settimana del Palio del Golfo e della Festa del Mare con una serie di modifiche alla viabilità. A valle di una ordinanza emessa dal Comune della Spezia, Da venerdì 31 luglio a lunedì 3 agosto scatteranno divieti di sosta, chiusure al traffico e variazioni alla circolazione nelle zone del centro e del fronte a mare, necessarie per consentire lo svolgimento delle manifestazioni.

Il primo banco di prova sarà domani, venerdì 31 luglio, con la sfilata delle borgate. Dalle 8.00 alle 24.00 saranno istituiti divieti di fermata in alcune tratte di via Castelfidardo, via Corridoni e corso Cavour, oltre a limitazioni lungo via Gramsci e via dei Colli. Dalle 13.00 le restrizioni interesseranno anche piazza Europa, via XXIV Maggio e via XX Settembre. La chiusura al traffico scatterà alle 17.00 nel comparto compreso tra corso Cavour e le vie limitrofe, per estendersi dalle 20.30 a via Chiodo, via Vittorio Veneto e alle strade interessate dal percorso del corteo.

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