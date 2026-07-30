Quando la benzina era rossa. Sfida di eleganza tra auto d’epoca: in giuria onorevole, sportivo e specialista

Anche quest’anno il Circolo auto e moto storiche La Spezia ha programmato una serie di iniziative, realizzate con il patrocinio del Comune della Spezia e in sinergia e coordinamento con il Comitato delle Borgate, in occasione dei festeggiamenti del Palio del Golfo, per raccontare i mezzi di trasporto che hanno accompagnato la vita quotidiana di diverse generazioni e quelli che, invece, hanno rappresentato il sogno di tanti appassionati.

Si comincia la sera di venerdì 31 luglio, quando ad aprire la sfilata delle Borgate saranno 12 autovetture familiari, dagli anni Quaranta agli anni Settata, e dodici ciclomotori Piaggio Ciao. Veicoli che, senza dubbio, riporteranno indietro nel tempo molti spezzini che li hanno utilizzati quotidianamente per i propri spostamenti. La sera di sabato 1° agosto si terrà invece il consueto concorso di eleganza, giunto alla sua quinta edizione. Quest’anno il tema sarà un viaggio nell’evoluzione dell’automobile sportiva dagli anni Cinquanta ai primi anni 2000, attraverso alcuni dei marchi più rappresentativi che hanno alimentato il sogno di generazioni di appassionati in tutto il mondo.

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