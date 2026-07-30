Rapallo: l’opposizione contesta l’aumento Tari a fronte di un servizio carente

Il servizio di nettezza urbana a Rapallo costa oltre 7.700.000 euro all’anno; secondo il consigliere Andrea Carannante 22.000 euro al giorno. L’aumento della Tari ha tenuto banco questa sera in Consiglio comunale. L’assessore alla nettezza urbana Andrea Rizzi spiega che è stato necessario aumentare i passaggi per svuotare i cassonetti e i lavaggi degli stessi e questo aumenta i costi. L’assessore al bilancio Fabio Mustorgi spiega innanzitutto che non è possibile destinare 250.000 euro della tassa di soggiorno per evitare l’aumento che varia, a seconda anche dei componenti del nucleo familiare da 7 a 10 euro all’anno.

L’opposizione (Andrea Carannante, Francesco Angiolani, Gaia Mainieri e Pier Giorgio Brigati) ha contestato soprattutto il fatto che il contratto d’appalto con Aprica non era adeguato ad una città come Rapallo e qualsiasi modifica viene fatta pagare, senza poi ottenere miglioramenti; il contratto riguarda tutti i Comuni del Tigullio, ma solo Rapallo è in pessime condizioni con sacchetti abbandonati e miasmi che arrivano dai cassonetti; gli orari notturni di conferimento hanno solo peggiorato la qualità della vita specie degli anziani senza offrire vantaggi. Il dubbio che il capitolato non venga rispettato.

Il sindaco Elisabetta Ricci sottolinea che esistono difficoltà, ma il quadro tracciato dalla minoranza non è reale. Le difficoltà che hanno sempre caratterizzato Rapallo. Ci sono stati incontri con Aprica e Città metropolitana per cercare miglioramento. Quanto al contratto è stato sottoscritto nel 2022.

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