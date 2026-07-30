Ripescaggi Eccellenza, tifosi del Savona contro Ivaldi ed Erriu: la vicenda e le posizioni

“Ivaldi ed Erriu che accoppiata, finiamo questa pagliacciata”. Eloquente striscione messo ieri in zona Torretta dai tifosi del Savona. Nel mirino, quello che viene giudicato un eccesso di zelo da parte del presidente Giulio Ivaldi nel dare il via libera al ripescaggio del Savona a seguito della rinuncia della Voltrese.

In ballo c’è l’interpretazione delle Noif in tema di fusione vista l’unione tra Savona e Legino. La norma dice, in sintesi, che il club risultante mantiene l’anzianità del club più anziano e il titolo sportivo più alto. Entrambe le squadre hanno militato in Promozione, con il Savona che si è classificato secondo nella griglia ripescaggi. Primo avente diritto e seguito dall’Angelo Baiardo della presidentessa Cristina Erriu.

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