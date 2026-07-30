‘Santa in Giallo’: vetrine, scatti e cinquanta artisti dal Tigullio

Il giallo esce dalle pagine dei romanzi e si diffonde per le strade, nelle vetrine, nei giardini, nelle fotografie e nelle gallerie d’arte. In vista della seconda edizione di “Santa in Giallo”, in programma dal 21 al 27 settembre 2026, la città si prepara attraverso tre iniziative capaci di coinvolgere mondi diversi: il commercio, la fotografia e la pittura.

È proprio il coinvolgimento della comunità uno degli aspetti più significativi del progetto. “Santa in Giallo” nasce come concorso letterario nazionale dedicato al giallo, al noir, al mistero e alla narrativa d’indagine, ma si è progressivamente trasformato in un festival diffuso, con appuntamenti dedicati anche a cinema, teatro, musica e arte. Gli incontri si svolgeranno in diversi luoghi di Santa Margherita: dalla Casa del Mare allo Spazio Aperto di via dell’Arco, dal Castello al Cinema Centrale, passando per l’auditorium della scuola “Vittorio G. Rossi”, piazza Caprera, il Circolo Arci Orchidea e la Galleria Cella.

» leggi tutto su www.levantenews.it