‘Santa’ piange Gianni Grieco, leggenda della Canottieri Argus 1910

La Società Canottieri Argus 1910 e tutta Santa Margherita Ligure piangono Gianni Grieco, uno dei più grandi atleti che abbiano vestito i colori dello storico sodalizio sammargheritese. Nato nel 1930, Grieco è morto a 96 anni nella serata di mercoledì 29 luglio nella sua casa a San Lorenzo della Costa. Con il fratello Dino ha fatto la storia dell’Argus, portando il nome della società ben oltre i confini liguri e italiani.

Gianni Grieco aveva cominciato a vogare tra la fine degli anni Quaranta e l’inizio degli anni Cinquanta. Erano gli anni delle jole da mare, delle imbarcazioni pesanti e di un canottaggio fatto di forza, tecnica, sacrificio e allenamenti durissimi. In quel contesto i fratelli Grieco si imposero come due atleti fuori dal comune.

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