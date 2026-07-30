Sant’Eusebio, per lo scivolo arrivano oltre 80mila euro: intervento sbloccato, cantiere entro l’autunno

Genova. Dopo le proteste, la mobilitazione del quartiere e il colorato appello dei più piccoli, arriva la svolta tanto attesa per l’area giochi di Sant’Eusebio. Il Comune di Genova, insieme al Municipio, ha infatti sbloccato i fondi necessari per la riqualificazione e la messa in sicurezza dello scivolo e degli arredi dedicati ai bambini del quartiere.

La cifra stanziata ammonta complessivamente a oltre 80mila euro. Metà della cifra, pari a 40mila euro, è stata stanziata direttamente in conto capitale dal Municipio per finanziare l’intervento strutturale. L’altra metà, ovvero gli ulteriori 40mila euro necessari a completare la somma, arriverà invece dalle risorse garantite dall’accordo quadro destinato alla manutenzione straordinaria e alla cura degli spazi pubblici.

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