Simone Bastoni avvistato al Ferdegini. Visita “di cortesia”, ma potrebbe essere il dopo Aurelio

Mattinata in quella che è in pratica la seconda casa della sua giovinezza per Simone Bastoni. Il mancino di Piana Battolla è entrato questa mattina di buon’ora al centro sportivo Ferdeghini, sede dello Spezia Calcio, sul cui terreno è cresciuto da calciatore fino a calcare i campi della serie A. Una visita che viene definita “di cortesia” al momento per un calciatore ben conosciuto da Guido Angelozzi, che lo ebbe con sé nell’anno della promozione in serie A.

Il mancino, che compirà 30 anni a novembre, è attualmente svincolato dopo la fine del proprio rapporto con il Cesena, approdo che seguiva il prestito all’Empoli e la burrascosa separazione dallo Spezia, non priva di polemiche. Acqua passata. Le chance di rivederlo in maglia bianca non sono infatti tramontate. Non si concluderà infatti con la firma di Carmelo Limonelli, dodicesimo acquisto ancora da ufficializzare ma già arrivato in città da giorni insieme al suo procuratore Antonio Junior Vacca, il calciomercato in entrata per la stagione 2026/27.

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