“Sostituire i presidenti dei Civ contro la giunta”: bufera sull’assessora Beghin, poi il chiarimento a Tursi

Genova. “Richiedere le dimissioni” ai presidenti dei Civ che hanno manifestato il loro schieramento politico attaccando la giunta Salis, o comunque procedere “alla loro sostituzione”. È una delle richieste che l’assessora al Commercio Tiziana Beghin ha avanzato in una lettera formale al presidente di Confcommercio Alessandro Cavo e al direttivo dell’associazione.

Il caso è esploso nel giro di una mattinata: ben presto la missiva è finita nelle mani dell’opposizione che parla di “atto gravissimo e antidemocratico senza precedenti, che calpesta la libertà di espressione e il lavoro fondamentale dei Civ”. Nel frattempo Confcommercio ha chiesto e ottenuto un incontro urgente con la sindaca Salis, il vicesindaco Terrile e l’assessora Beghin. Presenti al tavolo anche rappresentanti di Confesercenti.

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