Terzo Valico e Nodo ferroviario, un mese di cantieri a Rivarolo: strade chiuse e viabilità rivoluzionata

Genova. Approfittando dei mesi estivi, sono diversi i cantieri che vengono programmati in queste settimane. Terzo Valico e Nodo ferroviario non fanno eccezione, portando un mese di lavori e disagi nel cuore nevralgico di Rivarolo, interessato da importanti interventi di adeguamento della linea ferroviaria.

I provvedimenti prevedono da domani sera, 31 luglio, e fino al 31 agosto, quindi un mese esatto, diverse chiusure preventive di sicurezza per poter procedere con il varo del nuovo impalcato ferroviario, adeguato alla nuova infrastruttura di valico, che salterà via Rossini. Nello specifico òl’intervento è necessario per il collegamento tra il Parco Rugna e Bettolo con il Bivio Fegino via Campasso, un’infrastruttura cruciale per il trasporto su ferro e per i collegamenti con lo scalo portuale.

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