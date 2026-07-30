Torna la “Corida dea Spéza”, ancora possibile farsi avanti per partecipare

Cade il prossimo 9 agosto è il termine ultimo per iscriversi alla Corida dea Spèza, ovverosia Er Borbogion, spettacolo ispirato alla famosa Corrida televisiva in programma venerdì 28 agosto dalle 21 in piazza Brin alla Spezia. Ancora pochissimi i posti disponibili: gli organizzatori ricercano cantanti, ballerini, cabarettisti, musicisti, strumentisti, imitatori, barzellettieri, maghi, mimi, poeti, trasformisti, giocolieri, acrobati, circensi. L’iscrizione è gratuita e riservata ai maggiorenni. Previsti premi e riconoscimenti per tutti.

L’evento rientra nella manifestazione “BrinViva!”, organizzata dalla Società dei Concerti spezzina, e ha il patrocinio del Comune della Spezia. Realizzazione affidata all’Associazione Prospezia, che si avvarrà della collaborazione della 50&Più spezzina.

La serata del 28 sarà presentata da Maurizio Damerini e Carolina Cardetti.

Per informazioni ed iscrizioni: Luciano Venturi (340-8387189) e Maurizio Damerini (333-6042549). Oppure assprospezia@gmail.com

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