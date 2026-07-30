Tunnel subportuale, Autostrade annuncia: chiusa la fase di aggiudicazione del lotto B

Genova. Si è conclusa la fase di aggiudicazione della gara europea per l’affidamento dei lavori del Lotto B, previsto nell’ambito del progetto di Autostrade per l’Italia per la realizzazione del tunnel subportuale di Genova. La notizia è diramata con una nota dalla stessa Aspi che però non comunica il nome della società che si è aggiucata l’appalto.

Il bando, pubblicato il 27 gennaio 2026, per un valore di quasi un miliardo, consiste principalmente nello scavo in sotterranea del tunnel mediante TBM. La successiva fase di contrattualizzazione, al verificarsi delle condizioni previste nella documentazione di gara, avverrà nei prossimi mesi secondo le modalità indicate dal Codice Appalti.

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