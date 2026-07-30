Vado alla prova della C, Mancuso: “Giocare a Spezia sarà un sogno”

“La partita che sogno è lo Spezia, perché è la mia città preferita, è la città dove è nato mio papà ed è una città dove vado una volta a settimana per tanti motivi. Ho tanto legame con Spezia e sicuramente vivrò quella partita in maniera particolare: per me era un bel sogno andare a giocare lì”. Così Paolo Mancuso, direttore sportivo del Vado Ligure che a Ivg ha commentato la composizione dei giorni della prossima Serie C che vedranno le due squadre liguri inserite nel B e che, calendario alla mano, si sfideranno il 15 novembre al Picco e il 21 marzo in casa dei rossoblu. “Il girone è il più difficile di tutti – ha aggiunto – si andrà in piazze importanti e sarà bellissimo farlo, perché sarà un’esperienza bella per tutti. Sarei stato contento anche nel Girone A ma sono convinto che mi sarebbe dispiaciuto non affrontare il Girone B, perché ha un fascino particolare. Viviamo un’esperienza che non è una semplice Serie C, ma qualcosa che assomiglia quasi alla Serie B”.

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