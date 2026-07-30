Varazze, giovani e futuro: il Rotary incontra ragazzi e famiglie

Varazze. Il Rotary Club Varazze Riviera del Beigua organizza una serata dedicata ai programmi giovanili aperta a ragazzi, genitori, insegnanti ed educatori del territorio. L’appuntamento domenica 2 agosto alle ore 20 e 30 presso l’oratorio di San Bartolomeo. “L’iniziativa – spiegano – nasce da una domanda semplice ma sempre più attuale: come offrire ai giovani opportunità concrete per sviluppare leadership, autonomia, capacità relazionali, spirito di iniziativa e senso di responsabilità, competenze che li accompagneranno per tutta la vita?”.

Nel corso della serata saranno presentati alcuni dei principali programmi giovanili promossi dal Rotary International e dal Distretto Rotary 2032. Tra questi figurano Interact, il programma rivolto ai ragazzi dai 12 ai 18 anni che promuove amicizia, servizio e sviluppo delle capacità di leadership; RYPEN (Rotary Youth Program of Enrichment), dedicato alla crescita dell’autostima, della comunicazione e della capacità di lavorare in gruppo e i programmi di Scambio Giovani Rotary, che ogni anno consentono a migliaia di studenti di vivere esperienze formative e culturali di grande valore. L’incontro rappresenterà inoltre un momento di ascolto e confronto con la cittadinanza per valutare l’interesse verso la possibile costituzione dell’Interact Club Varazze Riviera del Beigua, la cui nascita è auspicata per il prossimo 6 settembre 2026.

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