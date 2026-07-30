Viticoltura naturale e opera si incontrano all’ex Convento degli Olivetani

Si è tenut presso la sala dell’ex Convento degli Olivetani alle Grazie di Porto Venere il terzo appuntamento del breve ciclo “Fuori dal Coro” nell’ambito delle attività promosse da Adoc La Spezia -progetto nazionale Cable, sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Alla presenza di Francesca Sturlese, sindaca di Porto Venere, e del consigliere Riccardo Balzarotti, professionista esperto nel settore della conservazione dei beni artistici e culturali, che ha in premessa evidenziato l’impegno dell’amministrazione per il pieno restauro della preziosa sala dell’ex Convento degli Olivetani, Lucio Colella e Andrea Kihlgren dell’azienda agricola e vitivinicola “Santa Caterina” di Sarzana hanno brevemente trattato argomenti connessi al progetto Cable.

L’azienda agricola e vitivinicola Santa Caterina di Sarzana è nota per la produzione di vini attraverso pratiche totalmente naturali e non invasive, scelta fatta da Andrea Kihlgren oltre trent’anni fa e tutt’oggi portata avanti con passione, determinazione e competenza. In coerenza quindi con gli obiettivi del progetto Adoc Cable – diffusione di pratiche di consumo responsabile e sostenibile – Lucio Colella e Andrea Kihlgren hanno evidenziato la piena sostenibilità anche dal punto di vista economico finanziario di una scelta profondamente rispettosa del delicato equilibrio ambientale da preservare innanzitutto quando si opera nel settore agricolo.

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