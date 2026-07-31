Abbonati verso quota 4.300, ancora due giorni per attivare la prelazione

La campagna abbonamenti dello Spezia Calcio viaggia attorno alle 4.300 tessere rinnovate quando mancano ancora due giorni per esercitare il diritto di prelazione. Risultato comunque significativo visto la cocente delusione della scorsa stagione, quando gli abbonamenti erano stati addirittura settemila. Obiettivo a questo punto raggiungibile i 4.500 abbonati in prelazione, contando che vi sono alcune decine di tifosi in coda per passare dalla Curva Piscina alla Curva Ferrovia. A seguire scatterà la fase degli abbonamenti liberi, da cui ovviamente si attendono numeri molto più contenuti.
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