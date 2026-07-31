Addio a Beppe Landi, morto a 95 anni il grande pianista. La nipote: “Le tue note continueranno a risuonare nelle notti estive”

A tumulazione avvenuta, la famiglia annuncia il decesso di Beppe Landi, avvenuto lunedì 27 luglio all’età di 95 anni. Si spegne così una figura di riferimento per la musica e in particolare per il pianoforte, protagonista di una lunga carriera artistica legata al jazz.

“Te ne sei andato d’estate, la stagione dei tuoi straordinari concerti sotto le stelle, che sembravano scendere per ascoltare il tuo splendido tocco sul pianoforte, che ti rispondeva d’incanto, come si risponde ad un amico del cuore. Mi hai fatto conoscere la magia del jazz, i grandi nomi di pianisti come Tommy Flanagan, Bill Evans, Oscar Peterson. Ho imparato ad amare grazie a te canzoni senza tempo, come Night and Day, Stardust, Misty. Forse è solo il suono del tuo saluto quella musica che sento…. Le tue note continueranno a risuonare nelle notti estive, ricordandoci la bellezza purissima con cui hai toccato i tasti del pianoforte e il cuore di chiunque ti abbia ascoltato. Ciao Maestro Landi!”. Così lo ricorda la nipote Sofia Puccianti.

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