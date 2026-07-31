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Aperte le selezioni in Liguria per il nuovo programma TV “Superkaraoke” con Michelle Hunziker

Aperte le selezioni in Liguria per il nuovo programma TV “Superkaraoke” con Michelle Hunziker

karaoke

Genova. Sono ufficialmente aperte anche in Liguria le candidature per partecipare a Superkaraoke, il nuovo format televisivo condotto da Michelle Hunziker.

La produzione è alla ricerca di candidati maggiorenni, residenti o domiciliati in Liguria, appassionati di musica e karaoke. Non sono richieste competenze di canto a livello professionale: le selezioni sono aperte a chiunque desideri mettersi in gioco in un contesto televisivo. I partecipanti selezionati avranno l’opportunità di esibirsi sul palco dello show e di duettare con noti artisti del panorama musicale italiano.

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