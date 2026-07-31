Chiavari: la città abbraccia la nuova Piscina del Lido Marco Di Capua

Ha riaperto ufficialmente la nuova Piscina Olimpionica del Lido, intitolata a Marco Di Capua, davanti a una ricca folla di chiavaresi. 20 anni dopo Chiavari ritrova così una struttura rinnovata e moderna accessibile e progettata secondo i più elevati standard tecnici per l’attività sportiva e agonistica.

Nel corso della cerimonia, tenutasi venerdì 31 luglio, il sindaco Federico Messuti, la vice sindaco e moglie di Marco Di Capua Michela Canepa e il vicepresidente della Regione Liguria Simona Ferro hanno tagliato il nastro dando il via alla serata.

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