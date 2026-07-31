Cicloturismo, ecco i due nuovi percorsi Anello del Melogno e Anello dei Giovetti: inaugurazione entro Pasqua 2027

Savona. Prendono forma i due nuovi itinerari cicloturistici promossi dalla Provincia di Savona nell’ambito del progetto regionale “La Liguria degli Anelli”, dedicati al turismo lento attraverso una rete di percorsi sostenibili capace di unire natura, cultura e attività outdoor.
I due tracciati, l’Anello del Melogno e l’Anello dei Giovetti, rappresentano un nuovo modello di valorizzazione del territorio, collegando Riviera di Ponente ed entroterra e promuovendo aree di eccezionale interesse paesaggistico.