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Comune di Noli, concorso per funzionario tecnico: assunzione nel Settore Urbanistica ed Edilizia Privata

Comune di Noli, concorso per funzionario tecnico: assunzione nel Settore Urbanistica ed Edilizia Privata

rigenerazione urbana noli

Il Comune di Noli ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione di un funzionario tecnico con contratto a tempo pieno e indeterminato. La procedura rappresenta un’interessante opportunità per i professionisti del settore tecnico interessati a intraprendere una carriera nella Pubblica Amministrazione.

Il posto messo a concorso appartiene all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, come previsto dal CCNL Comparto Funzioni Locali 2022-2024, e sarà destinato al Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, struttura che si occupa della pianificazione del territorio, della gestione delle pratiche edilizie e dell’applicazione della normativa urbanistica.

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