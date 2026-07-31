E’ già finita l’avventura di Marco Ruggero con lo Spezia, pronta la cessione al Catanzaro

Anche Marco Ruggero lascia lo Spezia. Prosegue a ritmo sostenuto il programma di ristrutturazione della rosa aquilotta da parte di Guido Angelozzi, che riappiana i rapporti con il Catanzaro consegnandogli un difensore che in serie B si era messo in luce con la Juve Stabia, salvo poi finire nel calderone della stagione deprimente dei bianchi da gennaio in poi.
Lo Spezia incassa circa mezzo milione di euro dalla sua cessione, che dovrà essere sostituita. Scelta inevitabile, visto che l’ingaggio del 26enne era fuori parametro per la categoria.