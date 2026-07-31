E’ lo Spezia della Generazione Z, Micai il primo trentenne in mezzo a un plotone di giovani

E’ lo Spezia dei giovani quello che esce dal primo mese di calciomercato. La rivoluzione angelozziana è ancora a metà strada, nonostante il tanto lavoro fatto, ma la rosa dei nuovi in mano a Marco Turati oggi spicca per l’età media piuttosto bassa. Alessandro Micai, che ha festeggiato la scorsa settimana 33 anni ed è prossimo alla firma su un biennale, sarà solo il secondo calciatore nato negli anni Novanta ad affacciarsi alla maglia bianca dopo Simone Mazzocchi, che in ogni caso di anni ne ha cinque meno di lui e compirà 28 anni tra poco più di due settimane.

Il resto del lavoro di Guido Angelozzi si è concentrato ampiamente sulla Generazione Z. Due i ventenni, Cardinali e Capolupo, entrambi 2006, mentre Ndow risulta essere un 2005; Joselito e Cazzadori sono classe 2004, mentre Bright è un 2003 come Limonelli; i 2002 sono Sganzerla, Florenzi e Spedalieri e infine il 2000 Cannavò. Ed è in arrivo un altro 2005, ovvero Durmush. L’età media dei nuovi non arriva a 23 anni e mezzo stando così le cose.

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