Esodo estivo, primo weekend da bollino nero: attesi oltre 26 milioni di spostamenti

Entra nel vivo l’esodo estivo con il primo fine settimana da bollino nero sulle strade italiane. Secondo le stime di Anas, da oggi a domenica 2 agosto sono previsti oltre 26 milioni di spostamenti sulla rete nazionale. La giornata più critica sarà sabato 1° agosto, con bollino nero nella mattinata, mentre è previsto il bollino rosso nei pomeriggi di oggi, sabato e domenica, sia per le partenze verso le località di vacanza sia per i rientri. Per agevolare la circolazione, Anas ha sospeso o chiuso 1.175 cantieri, pari all’83% di quelli attivi, e ha rafforzato il presidio della rete con circa 2.500 operatori tra personale tecnico e sale operative. Rimangono in vigore anche i divieti di circolazione per i mezzi pesanti: oggi dalle 16 alle 22, sabato dalle 8 alle 22 e domenica dalle 7 alle 22. Anas invita gli automobilisti a programmare gli spostamenti verificando traffico, condizioni del veicolo e previsioni meteo, raccomandando prudenza alla guida, rispetto dei limiti di velocità e soste regolari durante i viaggi più lunghi.

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