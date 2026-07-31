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Esodo estivo, primo weekend da bollino nero: attesi oltre 26 milioni di spostamenti

Esodo estivo, primo weekend da bollino nero: attesi oltre 26 milioni di spostamenti

Anas viabilità

Entra nel vivo l’esodo estivo con il primo fine settimana da bollino nero sulle strade italiane. Secondo le stime di Anas, da oggi a domenica 2 agosto sono previsti oltre 26 milioni di spostamenti sulla rete nazionale. La giornata più critica sarà sabato 1° agosto, con bollino nero nella mattinata, mentre è previsto il bollino rosso nei pomeriggi di oggi, sabato e domenica, sia per le partenze verso le località di vacanza sia per i rientri. Per agevolare la circolazione, Anas ha sospeso o chiuso 1.175 cantieri, pari all’83% di quelli attivi, e ha rafforzato il presidio della rete con circa 2.500 operatori tra personale tecnico e sale operative. Rimangono in vigore anche i divieti di circolazione per i mezzi pesanti: oggi dalle 16 alle 22, sabato dalle 8 alle 22 e domenica dalle 7 alle 22. Anas invita gli automobilisti a programmare gli spostamenti verificando traffico, condizioni del veicolo e previsioni meteo, raccomandando prudenza alla guida, rispetto dei limiti di velocità e soste regolari durante i viaggi più lunghi.

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