Giro della Lunigiana, quasi 300 giovani ciclisti al via a settembre: tutte le tappe con percorsi, luoghi e altimetrie

Mancano quaranta giorni al via del 50° Giro della Lunigiana, la storica corsa internazionale riservata alla categoria Under 18 che dal 9 al 12 settembre attraverserà Liguria e Toscana. L’edizione del cinquantenario è stata presentata ieri sera nella tenuta di Terre di Luni, ad Ameglia, alla presenza di istituzioni, sponsor, comitati di tappa e numerosi protagonisti del ciclismo. Tra gli ospiti d’onore anche tre ex vincitori che hanno poi lasciato il segno nel professionismo: Alessandro Petacchi, Gilberto Simoni ed Evgeni Berzin. Nel corso della serata è stata annunciata anche la quinta edizione del Giro della Lunigiana Donne, in programma l’8 e il 9 settembre, il cui percorso sarà svelato nei prossimi giorni.

L’edizione 2026 proporrà cinque tappe, per un totale di 399,9 chilometri, con la partecipazione di 29 squadre, tra cui 12 rappresentative nazionali. Al via sono attesi quasi 300 atleti, di cui 174 nella prova maschile e circa 100 in quella femminile, a conferma dell’importanza di una manifestazione che negli anni ha lanciato numerosi futuri campioni del ciclismo internazionale. Annunciate anche le nuove maglie dei leader, firmate NEB18, mentre ogni tappa sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della manifestazione.

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