“Il filo rosa della prevenzione”: a Loano una mattinata dedicata alla salute della donna con gli specialisti di ASL2

Loano. Sabato 1 agosto, alle ore 9.30, presso il Giardino del Principe di Loano, si terrà la conferenza “Il filo rosa della prevenzione”, organizzata nell’ambito della manifestazione “Universo in Rosa” promossa dal Comune di Loano, con la partecipazione dei professionisti di Asl2.
L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di informazione e sensibilizzazione sui temi della prevenzione e della promozione della salute, con particolare attenzione alla salute femminile, ma affrontando anche numerosi argomenti di interesse generale.