Lavagna: “Tari, si colpiscono ancora famiglie e imprese”

Da”Lavagna Insieme” con Claudio Lapetina

Tari “Aumento Tassa sui rifiuti, si colpiscono ancora una volta famiglie e imprese”

Il Consiglio Comunale di Lavagna riunito il giorno 30/7/26 ha approvato l’ennesimo rincaro della tassa sui rifiuti (Tari), scatenando la reazione del gruppo di opposizione Lavagna Insieme con Claudio Lapetina

Siamo di fronte a una scelta profondamente sbagliata, causata principalmente dalla scarsa azione della giunta per limitare il conferimento dei rifiuti indifferenziati.

Mentre i cittadini faticano ad arrivare alla fine del mese e le attività commerciali locali lottano per restare aperte,

l’Amministrazione aumenta ancora una volta la Tari (con l’ Imu sempre al massimo per la mancata chiusura del dissesto finanziario !) senza cercare soluzioni che in altre Amministrazioni locali sono state adottate , vedasi il caso del Comune di Santa Margherita Ligure dove, al contrario, la tassa è stata ridotta di oltre il 3% rispetto allo scorso anno !

A Chiavari e Sestri Levante hanno mitigato l’aumento previsto (tanto per citare i Comuni piu’ vicini a noi). Lavagna al contrario aumenta al massimo!

Ricordiamo che il servizio per i 10 comuni del Tigullio (circa 108.811 abitanti) è stato assegnato ad Aprica S.p.A., con una durata quinquennale che copre il periodo fino al 2028 pertanto con lo stesso gestore , tariffe differenti .

È inaccettabile pensare di continuare a non confrontarsi con le opposizioni e chiedere di votare provvedimenti calati dall’alto .

I cittadini pagheranno di più per avere lo stesso servizio.

La scusa dei costi di gestione cresciuti non regge. Una buona amministrazione avrebbe dovuto efficientare la macchina comunale, contrastare l’evasione della tariffa e potenziare la raccolta differenziata per ridurre i costi di conferimento. Invece, si è scelta la via più facile: mettere le mani nelle tasche dei contribuenti.

Lavagna Insieme precisa che abbiamo espresso voto contrario in aula e continueremo a chiedere trasparenza sui conti del servizio rifiuti. Non resteremo a guardare mentre si penalizza la nostra comunità senza offrire alcuna prospettiva di sviluppo e di reale tutela ambientale.

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