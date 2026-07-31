Multedo, discarica abusiva in spiaggia: scatta il sequestro della guardia di finanza

Genova. In una operazione congiunta militari Stazione Navale della Guardia di Finanza di Genova e Carabinieri Forestali del Nucleo di Genova Rivarolo, hanno effettuato un intervento di polizia ambientale in un’area del demanio marittimo di circa 300 metri quadrati, situata in località Multedo e caratterizzata da una situazione di abbandono e degrado.

Nel corso dell’ispezione sono stati rinvenuti rifiuti di diversa natura, tra cui accumulatori al piombo, frigoriferi fuori uso, bombole di gas, materiale plastico e detriti provenienti da attività di costruzione e demolizione. I militari hanno provveduto all’immediato concentramento dei materiali all’interno di una porzione dell’area già circoscritta da barriere in calcestruzzo del tipo “New Jersey”, in modo da limitarne la dispersione e ridurre il rischio di contatto accidentale da parte di eventuali passanti.

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