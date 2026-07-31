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Pietra Ligure, torna alla parrocchia del Soccorso la tradizionale sagra campestre

Pietra Ligure, torna alla parrocchia del Soccorso la tradizionale sagra campestre

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Pietra L. Nel suggestivo scenario della Parrocchia Nostra Signora del Soccorso torna uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell’estate pietrese: la Sagra Campestre “Au Succursu”, in programma dal 2 al 4 agosto.

Tre serate all’insegna della buona cucina, della convivialità e della tradizione, dove potrai assaporare i migliori piatti della gastronomia ligure preparati dai volontari della parrocchia: ravioli, gnocchi, polenta, specialità alla griglia, frittelle dolci e salate, i celebri fugassin e tante altre bontà, da gustare in un’atmosfera accogliente e familiare. Sono previsti anche musica dal vivo e servizio d’asporto.

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