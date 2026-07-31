Riparazioni navali, salta il premio di risultato: corteo tra le vie del centro dei lavoratori in sciopero

Genova È in corso la mobilitazione dei lavoratori delle Riparazioni Navali del Porto di Genova contro la mancata corresponsione del premio di risultato. La manifestazione ha dato vita ad un corteo, che sta attraversando la città: partito da Caricamento, l’intenzione è di arrivare alla Foce e poi sotto la sede di Confindustria, attraverso corso Saffi, per poi tornare in centro.

“Per la prima volta assistiamo alla mancata corresponsione del premio di risultato – ricorda Luca Marenco responsabile Fiom Cgil per le Riparazioni Navali – non è accettabile soprattutto per un comparto come la navalmeccanica dove il lavoro c’è ed è tanto”.

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