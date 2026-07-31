Rissa in via Fontevivo: rintracciato un altro indagato accusato anche di lesioni

I Carabinieri del Norm hanno rintracciato, questa mattina, il quarto indagato per rissa aggravata, lesioni e violazione della normativa sulle armi della vicenda giudiziaria legata al violento episodio avvenuto lo scorso 14 settembre in un circolo di via Fontevivo alla Spezia.

Nei suoi confronti i militari, agli ordini del Capitano del Norm Walter Calandri, hanno notificato il provvedimento che dispone l’obbligo di dimora nel comune con divieto di allontanarsi dall’abitazione in orario notturno, emesso dal G.I.P. del Tribunale della Spezia su richiesta della Procura della Repubblica. Il destinatario del provvedimento è un 36 enne di origine venezuelana.

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