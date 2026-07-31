Sampierdarena, dopo i disordini l’appello del territorio. Pd e Lega “insieme”: “Presidi di polizia h24”

Genova. Dopo le immagini dei disordini di questa mattina a Sampierdarena, dove un rapinatore è stato sottratto a fatica da un linciaggio di massa dopo aver scippato una donna in via Rolando, la politica torna sul tema della sicurezza, e l’espressione territoriale dei partiti trova una inedita compattezza: nel giro di pochi minuti, infatti, i rappresentanti di Lega e Partito Democraticio del Municipio II Centro Ovest, chiedono di fatto (in parte) gli stessi provvedimenti: “Serve subito un presidio fisso della polizia locale nelle zone più critiche, con maggiori controlli“.

A lanciare la polemica Davide Rossi, consigliere della Lega, che in una nota ha scritto “Sampierdarena non può più aspettare: servono presidi fissi H24, più divise e l’Esercito con il progetto “Strade Sicure”. L’ennesimo episodio avvenuto questa mattina a Sampierdarena conferma, purtroppo, ciò che denunciamo da mesi: il nostro quartiere vive una situazione di emergenza sotto il profilo della sicurezza. Piazza Vittorio Veneto, la Radura della Memoria, Via Rolando e le aree limitrofe sono ormai teatro quotidiano di episodi di spaccio, risse, aggressioni, scippi e degrado. Non possiamo più limitarci a commentare l’ennesimo fatto di cronaca. Occorre agire”.

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