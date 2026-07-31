San Colombano: lavori pubblici a Baranzuolo, incontro pubblico domenica 2 agosto

Dal Comune di San Colombano Certenoli
L’Amministrazione Comunale di San Colombano Certenoli invita tutta la cittadinanza a partecipare all’incontro pubblico che si terrà domenica 2 agosto, al termine della Santa Messa delle ore 18.00, presso la Chiesa di San Maurizio di Baranzuolo, per illustrare gli interventi di lavori pubblici che interesseranno la frazione. L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto diretto con i cittadini, durante la quale saranno illustrati nel dettaglio gli interventi programmati, le modalità di esecuzione dei lavori e i benefici attesi per il territorio.