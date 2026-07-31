“Sarzana guarda al futuro con conti in equilibrio, investimenti e più sostegno alle famiglie”

Con l’approvazione dell’assestamento generale di bilancio e della verifica degli equilibri finanziari, il Comune di Sarzana consolida – secondo l’Amministrazione – un percorso di risanamento dei conti che punta ora ad essere tradotto in nuovi investimenti, maggiori servizi e misure di sostegno alle famiglie. È questo il quadro tracciato dal vicesindaco e assessore al Bilancio Carlo Rampi dopo il via libera ottenuto nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale. “L’esito è estremamente positivo. Gli equilibri sono pienamente rispettati, non emergono debiti fuori bilancio, il Fondo crediti di dubbia esigibilità rimane congruo e, soprattutto, la gestione finanziaria evidenzia un andamento che consente di stimare, per la prima volta dopo molti anni, un risultato di amministrazione disponibile positivo al termine dell’esercizio 2026, superando quella situazione di disavanzo tecnico che aveva caratterizzato gli esercizi precedenti” afferma Rampi, che attribuisce questo risultato a “anni di gestione rigorosa dei conti pubblici”.

Secondo il vicesindaco, la solidità dei conti permette oggi al Comune di guardare oltre la semplice tenuta finanziaria. “L’assestamento approvato dal Consiglio non è una manovra di mera ragioneria: è una scelta politica che destina nuove risorse ai servizi, alle manutenzioni, alla sicurezza, al sociale e agli eventi che rendono Sarzana una città viva. Quando un Comune ha conti in equilibrio può investire, quando invece è costretto ad inseguire i disavanzi, invece, deve limitarsi ad amministrare l’ordinario. Oggi Sarzana appartiene decisamente alla prima categoria”.

Tra gli interventi finanziati con la variazione di bilancio figurano ulteriori risorse per la manutenzione del territorio, la sistemazione dei giochi nei parchi pubblici, gli impianti sportivi, la rimozione dei rifiuti abbandonati e la sicurezza stradale attraverso nuovi investimenti nella segnaletica. Previsti inoltre fondi per le principali manifestazioni dell’estate cittadina, dalla Soffitta nella Strada al Festival della Mente, oltre a iniziative sportive e culturali. Ampio spazio è riservato anche al sociale, grazie ai finanziamenti ottenuti da Regione, Stato ed Europa. “Una parte importante dell’assestamento deriva dalla capacità dell’Amministrazione di intercettare finanziamenti regionali, ministeriali ed europei” evidenzia Rampi, citando tra gli esempi il progetto “Abilita al Plurale – Val di Magra Solidale”, finanziato con oltre 160mila euro, insieme alle risorse destinate al rafforzamento dell’Ambito Territoriale Sociale e ad altri interventi per inclusione e giovani.

Fra le misure che l’assessore indica come più significative c’è il potenziamento delle agevolazioni sulla Tari. “Con questa variazione abbiamo incrementato di ulteriori 20.000 euro lo stanziamento destinato alle esenzioni e alle riduzioni per le utenze domestiche, portando la disponibilità complessiva a 100.000 euro. Questo significa che le famiglie con un ISEE fino a 9.796 euro potranno beneficiare dell’esenzione totale dal pagamento della TARI, mentre quelle con ISEE fino a 12.000 euro avranno una riduzione del 50% della tariffa. È una scelta di forte equità sociale”.

Infine, il vicesindaco sottolinea il valore strategico della capacità di attrarre risorse esterne: “Negli ultimi anni Sarzana ha saputo intercettare una quantità di finanziamenti pubblici senza precedenti, provenienti da Stato, Regione, fondi europei e PNRR. I conti in ordine non sono un obiettivo in sé. Sono lo strumento che permette di costruire nuove scuole, riqualificare spazi pubblici, migliorare gli impianti sportivi, finanziare interventi ambientali e rafforzare i servizi sociali. Tutto ciò dimostra che il rigore nella gestione delle finanze pubbliche non è incompatibile con una forte azione amministrativa”.