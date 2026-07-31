Savona in Eccellenza. Mirko Grasso vuole una squadra alla Nadal: “Da preda ora siamo cacciatori”

Sorride alla battuta sull’età dell’oro per il Savona. Mirko Grasso, direttore commerciale di Gens Aurea, il cui brand OroCash è sponsor della squadra, e ammette che “sì, sta nascendo qualcosa di importante”. Da savonese che per 20 anni lavora fuori, è entusiasta di poter contribuire alla rinasciata del calcio cittadino. A titolo personale ha acquistato il marchio Savona 1907 Fbc e ha deciso di dedicare parte del suo tempo extra lavorativo ai colori biancoblù.

Ieri il ripescaggio in Eccellenza. Leggendo le NOIF era difficile interpretarle in modo contrario ai vostri interessi. Ci è voluto troppo tempo?

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